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Казанцев предупредили о временном отключении телевидения

Отключение сигнала планируется с 9 утра до трех часов дня.

29 сентября с 9.00 до 15.00 в Казани планируется отключение программ цифрового телерадиовещания. Об этом сообщает дирекция РТРС.

Прекращение цифрового вещания связано с проведением ремонтно-профилактических работ. Они будут проходить на объекте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан», расположенного на улице Троицкий Лес.

Трансляция программ аналогового и цифрового вещания будет осуществляться с радиотелевизионного центра на улице Можайского. 

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