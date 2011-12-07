Казанцев предупредили о временном отключении телевидения

29 сентября с 9.00 до 15.00 в Казани планируется отключение программ цифрового телерадиовещания. Об этом сообщает дирекция РТРС.

Прекращение цифрового вещания связано с проведением ремонтно-профилактических работ. Они будут проходить на объекте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан», расположенного на улице Троицкий Лес.

Трансляция программ аналогового и цифрового вещания будет осуществляться с радиотелевизионного центра на улице Можайского.