Минниханов: Мы должны создавать рабочие места с достойной оплатой и хорошие образовательные центры

Развитие Татарстана должно происходить в балансе между социальной и экономическими сферами. Экономического роста нельзя добиться без современных высокооплачиваемых мест и доступа к образованию, считает президент РТ Рустам Минниханов. Об этом он заявил во время прямого эфира.

«В современном мире люди смотрят на возможность доступного образования, трудоустройства и достойного заработка. Поэтому наша задача не только сделать комфортную среду, ведь без людей она никому не нужна. Мы должны создавать рабочие места с достойной оплатой, хорошие образовательные центры, обеспечить безопасность наших граждан. Поэтому вопросы развития должны быть сбалансированы», — пояснил Минниханов.

Глава РТ также отметил тот факт, что республика за последние несколько лет стала площадкой для реализации десятков успешных бизнес-проектов, что стало возможным благодаря не только привлекательному инвестклимату, но и комфортным условиям работы предприятий.

Также, по мнению Минниханова, большую роль в успешном экономическом росте играет модернизация уже действующих производств (авиационный и вертолетные заводы, предприятия «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима, «КАМАЗа» и других).