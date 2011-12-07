На сельхозярмарках в Татарстане будут дежурить ветеринары

В Татарстане на сельхозярмарки не будет допускаться некачественная продукция, заявил замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Специалисты ветеринарных объединений будут работать на ярмарочных площадках и проводить ветеринарную оценку продукции», — заверил спикер.

Мотыгуллин отметил, что к продаже будет допущена только продукция, прошедшая обязательный осмотр в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы и признанная безопасной.

Специалист напомнил, что на ярмарках запрещена реализация сырого молока в бутылках, продукт должен находиться в емкостях с краном. Также разрешается продажа сырого молока только из хозяйств, благополучных по инфекционным заболеваниям.

«Перевозка мяса должна осуществляться в подвешенном состоянии при наличии ветеринарно-сопроводительных документов. Автомобильный транспорт, перевозящий мясо и другие продукты убоя, должен пройти санитарную обработку кузова. Рубка мяса должна проводиться на месте реализации при наличии разрубочной колоды», — также уточнил Мотыгуллин.