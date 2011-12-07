Татарстанцам выданы ипотечные кредиты на общую сумму 56 миллиардов рублей

За первые 7 месяцев 2020 года в Татарстане ипотечные кредиты выданы на сумму около 56 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года. В январе-июле банками было предоставлено 26,6 ипотечных кредитов, что на 12% больше показателей первых семи месяцев 2019 года.

В июле средневзвешенная ипотечная ставка в Татарстане обновила исторический минимум и снизилась до 7,3%. Год назад она составляла 10,2%.

Доля просроченной задолженности на 1 августа составляла 0,64%, что ниже общероссийского значения (0,93%). Об этом сообщает пресс-служба Отделения - Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.