У Татарстана большое будущее и хорошие перспективы

О наиболее важных акцентах выступления главы республики, на которые стоит обратить особое внимание, «Казанским ведомостям» рассказал заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков:

— Сейчас Рустам Нургалиевич Минниханов выступает как действующий Президент Республики Татарстан. Но вместе с тем хотел бы напомнить читателям «КВ» о том, что до этого Рустам Нургалиевич 10 лет работал на должности премьер-министра республики и 10 лет является Президентом Татарстана. Это две самые трудные и ответственные должности во всей республике, благодаря этому он накопил большой управленческий опыт. Таким образом, его выступление в СМИ — это своеобразный отчет перед своими избирателями. И вместе с тем рассказ о новых трендах, новых направлениях в экономике.

Рустам Минниханов не случайно выбрал для своего выступления бумажный формат издания — печатную республиканскую газету. Да, популярность бумажных изданий сегодня снизилась. Но не все жители республики имеют возможность следить за новостями в интернете, читать мнения, высказанные известными блогерами. А ведь очень важно донести до каждого татарстанца информацию о сегодняшней ситуации в республике, о курсе, который выбран для успешного развития Татарстана.

Что касается самого текста, на мой взгляд, следует выделить следующие принципиально важные моменты.

Рустам Минниханов позиционирует Республику Татарстан как территорию межнационального и межконфессионального согласия. Это наш традиционный подход, и он очень важен для сохранения стабильности в Татарстане. Действующий глава республики не скрывает того, что оказалось характерным для нынешнего, 2020 года, — ряд экономических трудностей, которые были вызваны эпидемией коронавирусной инфекции. Конечно, все это повлияло и на ситуацию в Татарстане.

Поэтому чрезвычайно важен его акцент на то, что основной упор в экономике республики сделан на перерабатывающую промышленность. Это руководство Республики Татарстан уже много лет подчеркивает, а главное — делает реальные шаги в этом направлении. Так, например, за последние годы нефтепереработка у нас выросла в два с лишним раза.

Еще одно направление будущего, которое активно поддерживается в Татарстане, — развитие города цифровых технологий Иннополиса. Президент уверен, за этой отраслью большое будущее и хорошие перспективы. Сфера IT-технологий поведет за собой вперед не только Республику Татарстан, но и Российскую Федерацию в целом.

Не забывает действующий Президент и о наших исторических корнях. Как важную веху в истории Казани он отмечает присвоение столице Татарстана звания «Город трудовой доблести». Это звание — признание того, что в годы Великой Отечественной войны воевали не только те города, которые оказались на линии фронта, но и города тыловые, ковавшие общую победу.

В своем выступлении Рустам Минниханов уделяет внимание социальным проблемам. Часто встречаясь не только с руководителями лечебных учреждений республики, но и с рядовыми сотрудниками, врачами, медсестрами, он держит руку на пульсе их жизни, вникает в проблемы и решает их.

Не забыты проблемы среднего и малого бизнеса, особенно пострадавшего в период пандемии, когда большинство из этих предприятий вынужденно закрылись. Со стороны руководства республики им была оказана максимально возможная поддержка.

Таким образом, Президент Татарстана Рустам Минниханов, формулируя свои взгляды как главы республики, учитывает одновременно интересы и общества, и государства. Это последовательная центристская позиция. И она наиболее адекватна для регионального управления таких субъектов России, каким является наша Республика Татарстан.

Программную статью Минниханова прокомментировал и завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ, доктор социологических наук Андрей Тузиков:

— Я оцениваю эту статью как своеобразный предвыборный манифест. Действующий Президент РТ Рустам Минниханов довольно-таки долго не высказывался относительно своего идеологического «кодекса веры» — не говорил о том, каких он придерживается идеологических воззрений. А сейчас это произошло. В декларируемой программе прослеживается комбинация «лево-правой» повестки дня. С одной стороны, в ней есть акцент на сильную социальную политику — здравоохранение, образование, поддержку пенсионеров, молодежи. С другой — действующий Президент РТ обращает внимание на важность поддержки производительных сил: бизнеса, инвестиций, промышленного производства. В его программе, что особенно мне понравилось, четко изложено: промышленность не должна быть ради промышленности. Подразумевается, что главное все же — это человеческий капитал, потому что много говорится в статье и об экологии, и о здоровьесбережении, подчеркивается значимость образования. Лично я разделяю заявленную нашим Президентом идею триединого подхода в здравоохранении. Должна быть и абсолютно доступная первичная медицинская помощь, и высокотехнологичная медицина для пациентов, и конечно же ответственное отношение самих жителей республики к своему здоровью.