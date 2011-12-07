В Татарстане создается студенческий инклюзивный стройотряд

В Казанском энергетическом университете будет воплощена в жизнь идея студенческого трудового инклюзивного отряда «Расширяя границы». Проект получил одобрение на форуме «Территория смыслов», для его осуществления выделен грант в 100 000 рублей, сообщает пресс-служба Штаба студотрядов Республики Татарстан.

В рамках реализации проекта будет сформирован трудовой отряд, первоочередные цели которого — предоставление рабочих мест инвалидам и помощь в раскрытии их потенциала. Кроме того, важными задачами проекта являются содействие в эффективной интеграции и социализации молодежи с ограниченными возможностями.

Согласно программе, планируется профессиональное обучение 40 студентов и предоставления не менее 15 рабочих мест для трудоустройства. Причем будущие сферы деятельности студотрядовцев самые разнообразные: это и поварское дело, швейное дело, обучение таким профессиям, как каменщик и программист и ряд других востребованных специальностей.