Казанский учитель: 70% успеха на ЕГЭ зависит от самоорганизованности и стрессоустойчивости школьника

Результаты ЕГЭ в большей степени зависят от стрессоустойчивости и самоорганизованности школьника, считает учитель высшей категории, преподаватель русского языка и литературы в казанской гимназии №122 Оксана Киселева. Передаёт слова учителя ИА «Татар-информ».

«Я детям говорю, что 30% вашей личной победы, набор тех баллов, к которым вы стремитесь, зависит от знания русского языка. А остальные 70% – это умение себя организовать, физическое состояние и стрессоустойчивость. Вообще, ЕГЭ проверяет стрессоустойчивость», - отметила педагог.

Она также считает, что основная сложность ЕГЭ – выполнить определенное количество заданий за определенное время. Выпускники на этом фоне начинают переживать, так как задерживаться нельзя, «а если опоздаешь, то не успеешь проверить, а не успеешь проверить, то не досчитаешься баллов».