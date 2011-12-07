Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минэкологии РТ: Неприятный запах в районе Самосыровской свалки исходит от полигона «Восточный»

В минэкологии РТ выяснили причину неприятного запаха в районе Самосыровской свалки.

Министерство экологии РТ выяснили причины неприятного запаха в районе Самосыровской свалки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Запах в районе Самосырово появился, так как нагрузка на полигон «Восточный» резко возросла в связи с тем, что сегодня в Казань свозят мусор еще из четырех районов республики — Лаишевского, Зеленодольского, Высокогорского и Пестречинского. Зачастую это отходы животноводства и растениеводства, пищевые отходы. Процесс их разложения сопровождается более резкими запахами, создающими обонятельный дискомфорт для жителей соседних жилых массивов», — пояснил замруководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин.

Комиссия от минэкологии не выявила неприятного запаха и признаков загазованности на самой Самосыровской свалке. Собственнику полигона «Восточный» было поручено запроектировать и построить очистные сооружения для свалочной жидкости.

Напомним, на этой неделе на границе Самосыровской свалки экологи зафиксировали двухкратное превышение показателей по сероводороду.

КВ
Лента новостей