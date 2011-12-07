Минэкологии РТ: Неприятный запах в районе Самосыровской свалки исходит от полигона «Восточный»

Министерство экологии РТ выяснили причины неприятного запаха в районе Самосыровской свалки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Запах в районе Самосырово появился, так как нагрузка на полигон «Восточный» резко возросла в связи с тем, что сегодня в Казань свозят мусор еще из четырех районов республики — Лаишевского, Зеленодольского, Высокогорского и Пестречинского. Зачастую это отходы животноводства и растениеводства, пищевые отходы. Процесс их разложения сопровождается более резкими запахами, создающими обонятельный дискомфорт для жителей соседних жилых массивов», — пояснил замруководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин.

Комиссия от минэкологии не выявила неприятного запаха и признаков загазованности на самой Самосыровской свалке. Собственнику полигона «Восточный» было поручено запроектировать и построить очистные сооружения для свалочной жидкости.

Напомним, на этой неделе на границе Самосыровской свалки экологи зафиксировали двухкратное превышение показателей по сероводороду.