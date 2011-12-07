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Ильшат Аминов намерен находить средства и платить местным студиям за интересный контент в татарском сегменте

По его мнению, битва контентов на сегодняшний день стала очень острой, а платформы — разнообразными.
Глава ТНВ отметил, что российское телевидение отказалось от зарубежных сериалов. Тем не менее аутсорсинг в этой сфере пока не развит.«Надо, чтобы рядом существовало несколько десятков студий, которые бы производили интересный контент, а мы бы в свою очередь выступали дистрибьюторами. Это касается и детских, и взрослых сериалов», — заметил Аминов.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. Интервью с Ильшатом Аминовым читайте на сайте sntat.ru.
КВ
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