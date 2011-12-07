10 татарстанцев признаны банкротами внесудебном порядке

С 1 сентября в Татарстане начала действовать внесудебная процедура банкротства, которую осуществляют в МФЦ, сообщила директор МФЦ по РТ Ленара Музафарова.

«У населения пока нет понимания того, что далеко не каждый гражданин, имеющий долг, может быть признан банкротом. Для этого законодательством установлены определенные требования. Обратиться с заявлением можно в любой из 59 офисов МФЦ в республике. Раньше за процедуру банкротства приходилось платить. В соответствии с новым порядком эта услуга оказывается в МФЦ бесплатно. Оплата пошлин и иных платежей не требуется», — отметила спикер.

Для подачи заявления о банкротстве гражданину нужно предоставить: паспорт, заявление, список кредиторов, а в случае обращения представителя заявителя — нотариальную доверенность.

В МФЦ действует перечень обязательных условий, по которым гражданина могут признать банкротом. Так, банкротство внесудебном порядке признается если долг составляет не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей. Также у заявителя должны быть постоянная регистрация или прописка в РТ.

«И еще одно условие — в отношении данного гражданина должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества. Перед обращением в МФЦ за услугой, чтобы не получить отказ в приеме заявления, граждане могут заранее самостоятельно проверить эту информацию на сайте ФССП», — заметила Музафарова.

Также заявителю нужно будет предоставить подробный список кредиторов, перед которыми у него есть задолженности, а также указать сумму оставшегося долга.

Если все сведения будут соответствовать требований, гражданина внесут в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Всего с начала сентября в МФЦ обратились 417 человек с заявлением о признании банкротства, из которых признали банкротами 10 человек. Было оказано 1 512 консультаций по данному вопросу.