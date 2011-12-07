Можно ли отменить препараты от давления при его нормализации?

По статистике в России каждый четвертый - гипертоник. Причем артериальной гипертонией страдают люди разного возраста, в том числе и молодые люди, которым чуть за 20.

Важно помнить, что артериальная гипертония - опасное заболевание сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся повышением артериального давления, которое при отсутствии лечения приводит к тяжелым осложнениям. Причиной повышения артериального давления может быть как сама гипертоническая болезнь, так и, выражаясь медицинским языком, симптоматическая артериальная гипертония, которая развивается на фоне основного заболевания.

К симптоматической артериальной гипертонии могут привести заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, опухоль надпочечников - феохромоцитома. Причиной могут стать заболевания почек - гломерулонефрит, пиелонефрит, а также аномалии развития почек, медикаментозная гипертония, связанная с приемом глюкокортикостероидных препаратов, гормональных контрацептивов и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Самое тревожное в том, что артериальная гипертония может протекать совершенно незаметно для пациента. Человек будет годами ходить с повышенным давлением и не чувствовать его. А впервые с удивлением узнает о своем повышенном артериальном давлении при случайном измерении или, скажем, на медицинском осмотре.

Часто повышенное артериальное давление проявляет себя единственным симптомом - головной болью, на которую пациент порой не обращает особого внимания. А результатом может стать гипертонический криз, сопровождающийся выраженной сильной головной болью, головокружением, тошнотой, тяжестью за грудиной, дрожью в теле, слабостью. Самые опасные осложнения криза - инфаркт миокарда и инсульт. При длительном течении артериальной гипертонии без лечения у больных выявляется стенокардия, сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга. Плюс хроническая болезнь почек со снижением функции этих важных органов.

Поэтому при первом же выявлении повышенного артериального давления необходимо срочно обратиться к врачу для назначения обследования и лечения. Целью лечения является достижение оптимальных цифр артериального давления (не выше 140/90 мм рт. ст.) и предотвращение развития осложнений, в том числе и грозных сердечно-сосудистых катастроф.

При назначении гипотензивного препарата пациент может рассказать врачу о своих предпочтениях относительно выбора лекарственного средства. Например, обсудить однократный прием препарата и время его приема, ценовую доступность. Последнее очень важно, ведь в дальнейшем это лекарство придется принимать постоянно и пожизненно.

Врач назначает гипотензивный препарат, который подходит именно данному пациенту с учетом его соматического статуса. На начальном этапе лечения возможно назначение минимальной дозы в зависимости от состояния здоровья пациента. Но в дальнейшем при необходимости эта доза может корректироваться, также может быть добавлен дополнительный препарат.

В начале терапии очень важно, чтобы пациент тщательно выполнял все рекомендации лечащего врача. Ежедневно, утром и вечером, надо измерять артериальное давление и обязательно вести дневник самочувствия. При регулярном приеме препарата и его оптимальной дозировке давление приходит в норму. Гипертонические кризы не беспокоят. Поэтому у пациента создается ложное ощущение, что он больше не нуждается в приеме лекарств. Он считает, что вылечился и здоров. При этом отказывается от гипотензивных препаратов или убавляет дозировку, принимает лекарства нерегулярно. Запомните: делать этого категорически нельзя!

Артериальная гипертония - болезнь хроническая, при которой страдают органы-мишени: сердце, головной мозг, почки, сетчатка глаза и сосуды. При отмене гипотензивного препарата артериальное давление вновь начинает повышаться, продолжая свое разрушающее действие на органы и сосуды. На фоне отмены гипотензивного препарата развивается гипертонический криз, который может привести к тяжелым сердечно-сосудистым катастрофам.

Следует помнить: только при аккуратном выполнении рекомендаций врача, регулярном и постоянном приеме гипотензивных препаратов, коррекции образа жизни, особенно питания и двигательной активности, возможно благоприятное течение артериальной гипертонии.

Лариса ХАРИСОВА, врач-терапевт высшей категории