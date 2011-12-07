Подведены итоги фото-акции «Один день из жизни Татарстана»

В конкурсе приняли участие, как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. В жюри поступило немало интересных работ, на которых был ярко, интересно отражены события этого юбилейного дня.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу, первое место в конкурсе и главный приз - планшет - завоевал Евгений Кулешов. Второе место - у Лейли Шигабеевой. Она получила смартфон. А «бронзовым» призером фото-акции и обладательницей электронной книги стала Кристина Дегтярева.

Подлинники фоторабот участников фото-акции поступят на хранение в Государственный архив РТ и подлежат включению в состав Архивного фонда Республики Татарстан. По итогам конкурса будет издан фотоальбом «Один день из жизни Татарстана».