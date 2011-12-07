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В Казани откроется «Школа ремесел» для детей и взрослых

В ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, на площадке по адресу ул. Клары Цеткин д.6 состоится церемония открытия Ярмарки народных ремесел. В рамках Ярмарки будет действовать уникальная «Школа ремесел».

В просторном зале, площадью в 500 квадратных метров, будет работать настоящая ремесленно-художественная мастерская. Там каждый желающий сможет познакомиться с секретами мастерства традиционных видов народных промыслов и ремесел. Члены Палаты Ремесел РТ — мастера резьбы по дереву, лоскутного шитья, гончарного ремесла и художественной керамики, ткачества и кружевоплетения, кузнечного дела и других видов народных промыслов дадут бесплатные мастер-классы. Занятия планируется проводить каждые выходные. Организатор этого уникального образовательного проекта — Палата Ремесел Республики Татарстан.

Также на Ярмарке будет действовать выставка изделий лучших татарстанских мастеров народных промыслов и ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства. Всех гостей праздника ждет живой концерт на улице, музыка, веселые конкурсы и вкусное угощение.


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