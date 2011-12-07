В Татарстане в два раза чаще стали жаловаться на туристические услуги

В Татарстане за год в два раза увеличилось количество жалоб на туристические услуги, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.

«В последний месяц количество обращений стало меньше, но в целом за 2020 год у нас количество жалоб на туристические услуги выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это вполне объяснимо, поскольку ограничения по коронавирусной инфекции привели к отмене туристических поездок», — пояснила Трофимова.

Она также напомнила, что в июле 2020 года правительство РФ ввело особый порядок договоров оказания туристических услуг. Согласно постановлению, турфирмы, которые отменили поездки из-за коронавируса, должны вернуть клиенту деньги или предложить аналогичный тур, не меняя стоимость. Такой порядок действует до конца 2021 года.