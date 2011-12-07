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Волонтеры помогут пенсионерам освоить электронные сервисы

Волонтеры Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан проводят благотворительную акцию «За электронными услугами ВМЕСТЕ».

Акция длится несколько дней по 13 ноября. Специалисты ПФР помогут пожилым татарстанцам освоить электронные сервисы Единого портала государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

Они научат пенсионеров, как можно узнать, какие социальные выплаты установлены конкретному человеку, как подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другую, и как получить справку о назначенной пенсии, как получить информацию по другим пенсионным вопросам, не выходя из дома.

Кроме того, волонтеры объяснят будущим пенсионерам, как ознакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета и как получить справку об отнесении к категории предпенсионера.

Также родителям расскажут, как подать заявление на распоряжение материнским капиталом.

Обучение будет проходить на гостевых компьютерах, установленных в залах приемов клиентских служб. Акция проходит во всех Управлениях Пенсионного фонда России по Республике Татарстан.

КВ
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