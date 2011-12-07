Волонтеры помогут пенсионерам освоить электронные сервисы

Акция длится несколько дней по 13 ноября. Специалисты ПФР помогут пожилым татарстанцам освоить электронные сервисы Единого портала государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

Они научат пенсионеров, как можно узнать, какие социальные выплаты установлены конкретному человеку, как подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другую, и как получить справку о назначенной пенсии, как получить информацию по другим пенсионным вопросам, не выходя из дома.

Кроме того, волонтеры объяснят будущим пенсионерам, как ознакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета и как получить справку об отнесении к категории предпенсионера.

Также родителям расскажут, как подать заявление на распоряжение материнским капиталом.

Обучение будет проходить на гостевых компьютерах, установленных в залах приемов клиентских служб. Акция проходит во всех Управлениях Пенсионного фонда России по Республике Татарстан.