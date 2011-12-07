Подписка на «КВ» - семейная традиция или подарок на Новый год?

В прошлый четверг в рамках декады «Почта России» провела «День подписчика» в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани. По традиции сотрудники нашей редакции встретились со своими верными читателями и приобрели новых. Здесь можно было не только пообщаться и высказать свои пожелания редакции, но и почувствовать себя благотворителем. Украшенная подписными абонементами новогодняя елка «Дерево добра» в центре зала сразу привлекала внимание. Каждый желающий мог снять с нее заполненные работниками почты абонементы и оформить подписку детским домам и домам престарелых. Не забыли и о самых маленьких читателях - здесь у них появилась возможность написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

Хотя декада завершится в конце недели и судить о результатах еще рано, прибывшая на мероприятие директор УФПС «Татарстан почтасы» филиала ФГУП «Почта России» Регина Кузнецова поделилась радостью: «Старания почтовиков оправдывают самые смелые ожидания. По количеству подписных тиражей «Почта Татарстана» опережает результаты аналогичного периода прошлого года. Приятно, что, несмотря на высокие технологии и ежедневное увеличение числа пользователей интернета, городское население остается верным своим традициям и продолжает активно подписываться на любимые издания. Это связано с тем, что страницы «живые», их приятно трогать и перелистывать, они имеют свой запах. Думаю, что чтение «живой» прессы будет всегда актуально».

У каждого подписавшегося на «Казанские ведомости» была своя версия того, почему он читает нашу газету.

Резеда Гильфанова: На «КВ» подписывались мои родители. Можно с уверенностью сказать, что подписка передалась нашей семье по наследству. Теперь это наша семейная традиция. В газете с удовольствием читаем почти все статьи.

Рустем Хисматуллин: Уже 15 лет выписываем эту газету, причем ежедневные выпуски - три раза в неделю. Хочется всегда быть в курсе новостей. Кроме меня газету читает сестра. Мои любимые рубрики: «Глас народа», «Горячая тема», «Спорт», кроссворды.

Елена Николаева: Удобно, что в «толстушке» есть программа. А еще узнаешь о всех событиях - казанских, татарстанских. Газету покупала несколько раз в киоске, а потом подумала: почему бы не подписаться? Тем более сделать это сегодня можно, значительно сэкономив, что немаловажно для пенсионеров.

Наталья Чибасова: Пришла подписывать маму, которая читает «КВ» уже два года. Пусть будет ей подарок на Новый год! Она всегда внимательно и с интересом читает вашу газету, дает почитать и мне статьи про семью, воспитание детей.

Василий Кожунов: Не могу без прессы! Каждое полугодие выписываю много периодики. Четверговую «толстушку» с женой читаем от корки до корки - это наша любимая газета. Продолжайте в том же формате!

Ирина Каргина: Я ваша подписчица с первых выпусков. Интересна газета и для дочери, и для 20-летнего внука. В первую очередь смотрю страницу соцзащиты, о пенсионных изменениях. Желаю всем сотрудникам редакции всего самого доброго! Спасибо, что делаете такую полезную газету.