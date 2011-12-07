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На въезде в Зеленодольск установили новый баннер

Согласно нему в Париж можно попасть через Мамадыш.
На въезде в Зеленодольск накануне Нового года, по традиции, установили креативный баннер, сообщают пользователи социальных сетей. В этом году он выполнен в виде указателя. В частности, он гласит что в Париж можно попасть через Мамадыш. В противоположные направления указывают таблички «Албаба - Las Vegas». Увенчана композиция знаком разворота и надписью «Алга! Казань».
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