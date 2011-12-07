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Рустам Минниханов пообещал помощь татарстанским туристам

В минувшую субботу около 2 тысяч туристов, среди которых около 350 татарстанцы, не сумели покинуть китайский остров Хайнань по причине конфликта туроператора и авиакомпании.
В итоге пострадавшие не могли несколько дней покинуть территорию отеля у аэропорта, при этом проживание им предлагалось оплачивать самостоятельно.За помощью татарстанские туристы обратились к Президенту республики Рустаму Минниханову – написали ему в Instagram. Там же им глава республики и ответил, заверив, что их проблемой лично займутся представитель Татарстан в Китае и руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Последний также написал в соцсети комментарий с просьбой указать отели проживания пострадавших. Сегодня по сложившейся ситуации планируется совестное обсуждение  Ростуризма, Росавиации и Министерства транспорта РФ, а также представителей туроператора и авиакомпании.
КВ
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