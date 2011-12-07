Архитекторы представили проект нового парка в поселке Васильево

«Президент Татарстана дал шанс поселку Васильево» - так называлась публикация «Казанских ведомостей» (№176 от 3 декабря 2020 г.), посвященная началу работ по созданию новых общественных пространств в этом пригородном поселке Казани. В конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция, посвященная реконструкции в Васильево пришедшего в запустение стадиона лесокомбината и созданию вокруг него парковой зоны.

Специалисты архитектурной компании «Мириада Групп», которым поручена разработка проекта, представили концепцию воссоздания самого стадиона, но уже в новом современном формате, а также принцип организации нового общественного пространства, ядром которого призван стать этот спорткомплекс.

В обсуждении проекта приняли участие представители администрации Зеленодольского района РТ, руководители школ поселка Васильево, местные организаторы культурно-массовых мероприятий. Разработчики проекта представили его архитектурную и градостроительную концепцию. Сразу стоит отметить, что план создания нового общественного пространства в поселке Васильево выглядит очень привлекательно, он многофункционален и предусматривает зоны для каждой возрастной группы.

Первым этапом работ, которые по плану начнутся уже в следующем, 2021 году, станет обустройство самого стадиона лесокомбината. Стадион отремонтируют, установят новые трибуны, обустроят освещение, а периметр вокруг него оборудуют беговыми дорожками с современным покрытием. Зимой эти дорожки можно будет использовать в качестве лыжной трассы. Для тех, кому это расстояние под лыжную прогулку покажется недостаточным, организуют лыжную трассу от стадиона к озеру Карасиха. На стадионе появятся футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Разработчики проекта предлагали оборудовать еще и теннисный корт, но в ходе селекторного совещания пришли к выводу, что теннисная площадка не особо будет востребована. Лучше все же отдать территорию стадиона под самые популярные у населения виды спорта.

Тем не менее принято решение провести дополнительное анкетирование среди жителей поселка Васильево, в том числе и с использованием социальных сетей, с целью выявления наиболее актуальных функций стадиона.

Согласно проекту территория стадиона будет предназначена для активного отдыха, а вот зоны тихого отдыха расположатся за его пределами. Это детская площадка, зона популярного нынче воркаута, оборудованная тренажерами, и зона для занятий фитнесом на природе.

Открытым остается пока в том числе и вопрос — нужно ли делать ограждение вокруг этой новой зоны отдыха и спортивных занятий поселка Васильево? Жителей поселка приглашают принять активное участие в обсуждении проекта и высказать свои пожелания и замечания.