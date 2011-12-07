Казанцев призвали стать Дедами Морозами для нуждающихся детей

О подробностях проекта в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани рассказал начальник городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В этом году участниками акции «Письмо Дедушке Морозу» будут воспитанники социально-реабилитационного центра «Дуслык», ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, находящиеся под патронажем центра социального обслуживания «Доверие».

Ребята напишут свои заветные новогодние пожелания главному исполнителю детских мечтаний — Деду Морозу. Письма соберут и отправят в исполком Казани. Здесь, в здании горисполкома, установят нарядную новогоднюю елку, где в том числе будут и заказанные подарки.

Подарком может стать не только вещь, о которой мечтает ребенок из приюта. Но таким заветным подарком может быть и билет в цирк, и сертификат на посещение занятий. А главное — стать таким Дедом Морозом и сделать свой подарок ребенку со сложной судьбой может каждый казанец!

Чтобы исполнить мечту ребенка, достаточно зайти в Instagram-аккаунт pismo_dedushke_morozu, выбрать открытку, написать «Исполняю» и осуществить мечту. Подарки принимаются до 27 декабря в комитете по делам детей и молодежи г. Казани по адресу: ул. Петербургская, 70.

— Доставят подарки бесконтактным образом волонтеры — помощники Деда Мороза. А каждый ребенок получит свое персональное видеообращение от зимнего волшебника, — рассказал подробности акции Айрат Фаизов, отметив при этом, что ежегодно пожелания малышей отличаются искренностью и верой в чудо.

Например, в прошедшие годы Дедушка Мороз и Снегурочка вручали вот такие необычные подарки: домик для подобранного на улице котенка, микроскоп, сертификат на занятия иппотерапией — верховой ездой на лошади.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города, все подразделения исполкома, администраций принять участие в акции.

— Этим детям не на кого рассчитывать, поэтому эта акция очень важна, я прошу всех к ней присоединиться. Когда даришь подарки и получаешь отклик, это дорогого стоит, — подчеркнул глава столицы Татарстана.