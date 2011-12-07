Михаил Черепанов: Вернуть доброе имя пропавшим без вести

Представляем гостя

Михаил Черепанов родился 12 декабря 1960 года. Окончил филфак КГУ по специальности «Журналистика». Председатель татарстанской Ассоциации «Клуб воинской славы», заслуженный работник культуры РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан по науке и технике (2000 г.), научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Поисковой работой занимается с 1977 года. Руководитель «Снежного десанта» Казанского университета. Организатор более 70 поисковых экспедиций молодежи по местам боев. Руководитель рабочей группы по изданию 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 18 томов «Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан», 30 томов книги «Они вернулись с Победой» и других изданий. Стоял у истоков создания сайтов «Мемориал Великой Отечественной войны» (kremnik.ru) и Татфронту.ру, электронной Книги памяти Республики Татарстан в парке Победы г. Казани.

Электронная Книга памяти должна вернуться в парк Победы

- Михаил Валерьевич, многие хотят узнать о судьбе своих родственников, не вернувшихся с войны. С чего начинать поиск?

- В 2015 году в парке Победы мы под эгидой мэра Казани Ильсура Метшина создали павильон электронной Книги памяти. Для чего? Чтобы любой человек в любое удобное для него время мог прийти туда и получить помощь в поиске сведений о погибших и пропавших без вести в годы войны. Книгу памяти передали в ведение НКЦ «Казань», который недавно закрылся. По этой причине уволили из павильона и меня, единственного, кто помогал посетителям в поиске пропавших.

В результате база данных в парке Победы очень устарела, не обновлялась пять лет! Обновленные сведения о 381 тысяче погибших в годы Второй Мировой войны татарстанцев есть только у меня. Я пополняю ее ежедневно.

Предлагаю восстановить работу электронной Книги памяти в парке Победы. Сделать там Пост №1. Готов там принимать заявки на розыск от всех желающих. И не только жителей Татарстана. А пока меня можно найти по понедельникам и четвергам в Городском дворце детского творчества им. Алиша, около музея М.Горького. В среду и воскресенье - в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., который расположен в Казанском кремле.

Правда, надо признать, что в розыске информации мы можем конкретно помочь в лучшем случае каждому третьему из обратившихся.

- Почему?

- В 1941 - 1942 годах в Красной Армии не фиксировали факт гибели своих солдат и офицеров. Подавляющее большинство из них считаются до сих пор пропавшими. А немцы педантично собрали к концу 1941 года более 5 млн красноармейских книжек и смертных медальонов с трупов наших бойцов. А в них - все данные о человеке: фамилия, имя, адрес, место призыва. Эти сведения считались до XXI века военной тайной даже у нас. Именно поэтому с 1942 года Сталин отменил медальоны. Так что если человек погибал в бою, имя его установить очень трудно. Если же попал в плен, то он мог быть отражен в документах немецких архивов, там даже могут быть фотографии и отпечатки пальцев.

Это важно - рассекречивать правду

- И эта информация из немецких архивов доступна?

- Немцы многие документы рассекретили. Они предлагали еще Брежневу передать эти данные в обмен на информацию об умерших в нашем плену солдатах Вермахта. Просили показать места их захоронения. Но у нас большинство таких могил уничтожено. Ни Брежнев, ни Горбачев, ни Ельцин не решились на такой шаг, потому что это было бы признанием того, что мы варварски отнеслись к могилам пленных.

Но даже если немцы передадут России архив, у нас будет другая проблема. Архив надо оцифровать. А это миллионы страниц документов. Чтобы их отсканировать, нужны деньги, и не маленькие.

- А российские архивы военных лет рассекречиваются?

- Этот процесс начался в 2007 году. Такой приказ дал Анатолий Эдуардович Сердюков, единственный гражданский министр обороны в истории нашей страны. Информация сейчас в открытом доступе, но многие люди об этом не подозревают.

Недавно я с удивлением узнал, что трофейный архив гестапо, СС, судов Германии, полиции, других немецких служб хранится не где-нибудь, а в Москве, в РГВА! И эти дела рассекречены только сейчас.

Я уже сделал туда запрос, и материалы, которые запрашивал, были подготовлены. Кабинет министров РТ выделил 100 тысяч рублей на копирование документов. Мы должны были поехать в Москву вместе с доктором исторических наук, директором Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандером Гилязовым, который знает немецкий язык. Но пандемия сорвала наши планы... Как только ситуация с коронавирусом стабилизируется, мы поработаем в этом архиве. Надеюсь, удастся найти дело группы Курмаша, в которую входил Муса Джалиль, другие документы... Можно себе представить, какие открытия нас ждут! Считаю, это очень важно - рассекречивать правду о наших героях.

Как Амирханов превратился в Американова

- Интересно, как происходит процесс рассекречивания архивов?

- Автоматически. 75 лет прошло - рассекретили. Если среди открытых материалов есть документы, например, о вашем деде или прадеде, никто вам об этом не сообщит. Информацию выдают только по требованию. Поэтому если вы когда-то пытались найти какие-то сведения о фронтовике, но безрезультатно, есть смысл сделать запрос в архив снова. Правда, надо понять, в каком архиве могут храниться эти документы.

Получается ситуация: вот рассекреченные архивы, а вот бабушка, которая ждет официального документа о судьбе своего родственника, пропавшего без вести на войне... Между ними нужно связующее звено.

- Кто может стать таким связующим звеном?

- У нас в каждом районе есть «Волонтеры Победы», юнармейцы, поисковики.

Юнармия есть в каждой школе. Ребята дружат с интернетом, и они вполне могли бы помочь в поиске сведений о погибших и пропавших без вести солдатах, а потом разыскивать их родственников и передавать им найденную информацию. Для организации этой работы не потребуется дополнительных расходов. Надо только эффективнее использовать ресурсы, которые у нас есть.

- С какими сложностями чаще всего сталкиваются поисковики в работе с базами данных?

- Часто возникает путаница с татарскими фамилиями. Их записывали на слух и поэтому делали ошибки. Якупова могли записать как Якубов или Екупов - вариантов много. А например, Амирханов превратился в Американова... И попробуй догадайся, о ком идет речь! Наши специалисты имеют навыки «расшифровки» самых типичных ошибок при написании татарских имен и фамилий. Мы делимся этими знаниями, оказываем методическую помощь тем, кто работает с архивами в районах.

Война учит детей ценить жизнь

- Сколько татарстанцев, не вернувшихся с войны, уже не считаются пропавшими без вести?

- Могу отчитаться. С ноября 2019 года рабочая группа ассоциации «Клуб воинской славы» совместно со школьниками Казани уже установила обстоятельства гибели на фронте и в плену более 21120 уроженцев и жителей Татарстана, которые 75 лет считались пропавшими без вести. В ноябре мы дали старт акции «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Благодаря нашим добровольцам уже десятки тысяч татарстанцев и жителей других регионов получили извещения со сведениями о месте и дате гибели их родственников. Но работы еще очень много. На данный момент 150 тысяч жителей нашей республики до сих пор имеют статус пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Убежден, не может человек 75 лет считаться пропавшим без вести. Например, правительство Германии решило этот вопрос еще в 1950-е годы. В Германии, как в Америке и Великобритании, всех странах Европы, солдаты, не вернувшиеся с войны, через определенный срок автоматически признаются погибшими.

- Вы активно привлекаете к поисковой работе школьников, берете их в экспедиции по местам боев. Как они воспринимают живое соприкосновение с войной, смертью?

- Участие в наших экспедициях меняет мировоззрение ребят. Они начинают понимать ценность каждой человеческой жизни, каждого прожитого дня. 18 ноября Президент России Владимир Путин поддержал предложение командира демянского отряда «Находка» Александра Морзунова включить поисковую деятельность в систему воспитания школьников. Суть проекта «Поисковики - школам»: возвращение забытых имен бойцов, погибших на полях сражений, рассказ об этом в школах, проведение уроков мужества. Привлекать школьников к поиску пропавших на фронте земляков - реальная задача. Речь идет не о раскопках на местах боев, а прежде всего о работе в архивах на сайтах Министерства обороны РФ - «Память народа» и «ОБД-Мемориал». Эту форму воспитательной деятельности необходимо активизировать на базе казанского Городского дворца детского творчества им. А.Алиша, где базируется городской штаб юнармии.

- Михаил Валерьевич, над каким проектом работаете сейчас?

- 185 уроженцев нашей республики удостоены звания «Герой Советского Союза». Хочется, чтобы была издана «Книга Героев Татарстана» с фотографиями, рассекреченными недавно наградными листами, где подробно описаны подвиги, за которые эти люди были представлены к самой высокой государственной награде.

Еще 206 татарстанцев были представлены к званию «Герой Советского Союза», но по каким-то причинам его не получили. Если о них написать книгу - это уже будет целая энциклопедия. Все необходимые материалы для этих книг у меня есть. Дело за малым - получить финансирование от государства или спонсоров.