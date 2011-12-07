Министр труда РТ объяснила, как начисляется пособие по безработице в период пандемии

В 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией до 12 130 рублей увеличилось пособие по безработице. Сумма минимального пособия по безработице увеличилась до 4,5 тыс. рублей (на май–август). На данный момент размер минимального пособия — 1,5 тыс. рублей. О том, как начисляются пособия по безработице рассказала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Размер пособия формируется исходя из размера заработной платы: первые три месяца на уровне 74%, затем — на уровне 60%. Если обратившийся работал на «сером рынке», он будет получать минимальное пособие — 1,5 тыс. рублей, рассказала Зарипова.

«Сейчас мы вернулись на прежний принцип. Прежде всего, если вы хотите получать какую-то сумму пособия, должна быть официальная занятость. Государство на принципах социальной справедливости поддерживает и помогает, если перед ним были выполнены все обязательства: человек имел официальную занятость, были отчисления, которые делал работодатель», — рассказала она.

Министр также напомнила, что оформление пособий и выплат в Татарстане происходит в электронном виде. В электронной базе содержится вся информация о стаже каждого человека. Чтобы получать пособие, официальная занятость обратившегося должна составлять не менее 26 недель.