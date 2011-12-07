На каких товарах сегодня экономят казанцы?

Руфания, 71 год, сметчик:

- Если бы я не работала и жила только на пенсию, то была бы вынуждена ограничить расходы. Как все мои знакомые пенсионеры.

София, 72 года, пенсионерка:

- У меня умер муж, осталась одна. Пришлось уменьшить расходы на приобретение фруктов, овощей и одежды.

Лариса, 32 года, домохозяйка:

- У меня грудной ребенок, поэтому не ограничиваю себя в питании. Муж работает в нефтяной промышленности.

Мария, 36 лет, медработник:

- Не могу сказать, в чем себя ограничиваю. Вроде все так же. В эпидемию коронавирусной инфекции нужно хорошо питаться.

Светлана, 31 год, в декретном отпуске:

- Все расходы на питание и одежду мы в семье сократили. Денег не хватает. Я покупаю сейчас только самые необходимые продукты: молоко, хлеб, мясо птицы.

Фарида, 55 лет, пенсионерка:

- Не думаю ни о каком сокращении продуктов. Как скромно жила, так и живу.

Мария, 39 лет, в декретном отпуске:

- Я теперь не заказываю обедов на дом, готовую пищу, суши, роллы, пиццу и сыры. Дорогих вещей в моем гардеробе все меньше. Товары строго по необходимости, никакого спонтанного шопинга. Выйду на работу, смогу себе позволить.

Рейса, 69 лет, пенсионерка:

- Давно не покупаю рыбу и говядину. Одежды и обуви у меня полно, новое не покупаю. Надо доносить старое.

Ираида, 64 года, гардеробщица:

- Не экономлю на продуктах. Но черную икру не покупаю. Работаю в больнице и иногда получаю премии. Вот на них чем-то могу себя побаловать.

Альфия, 33 года, преподаватель:

- Мы в семье срочно сократили расходы на рыбу, икру и сладости.

Ильсия, 69 лет, администратор:

- Уже давно трачу меньше денег на питание. Стараюсь есть только полезные продукты, например, из своего сада. Мясо покупаю в деревне. Недавно купила куртку и новый телефон. Я пока работаю, нужен постоянный интернет. Но это вынужденные покупки. Хочу начать экономить, так как денег не хватает.

Мавлида, 68 лет, пенсионерка:

- Живу ровно на пенсию. Что ела, то и ем. Конечно, не так, как раньше, когда работала. Нашему поколению жить стало труднее. Но куда деваться? Тяжелее нашим детям. Шубу и пальто купила, когда работала. Сейчас могу себе позволить купить в год два-три выходных платья.

Марина, 38 лет, медработник:

- Моя семья не сократила расходы. У нас маленький ребенок. Наоборот, мы тратим сейчас больше денег на продукты и одежду. Дело в том, что у меня недавно повысилась зарплата.

Опрос провела Илюся ГАЗИЗОВА