Штабелер: тележка + погрузчик

Складское оборудование разнообразно и функционально, для перемещения и хранения грузов используются различные приспособления, одно из самых интересных и востребованных - штабелеры. Они представляют собой универсальные агрегаты, в которых совмещаются функции тележек и погрузчиков.

Устройство штабелера

Основными конструкционными элементами штабелера могут быть:

· консоль — основа с опорной рамой и рулевыми колесами, ее изготавливают из прочной стали. Что касается колесиков, то они имеют сложную конструкцию: обод может быть стальным или чугунным, а контактный слой — из литой резины или полиуретана. Рулевые колеса могут вращаться вокруг оси на 360 градусов и оснащены тормозом;

· рама мачты — является важным конструкционным элементом, изготавливаются либо из двутавра, либо из стальных швелеров, покрытых порошковой краской или эмалью для защиты от коррозии;

· защитный экран — изготавливается из сетки и предотвращает падение мачты на оператора, устанавливается между ее стоками;

· ручка для управления — содержит рычаги для нагнетания или уменьшения жидкости в гидроцилиндре;

· подъемная каретка — содержит вилы, с помощью которых захватываются и перемещаются грузы;

· ножной тормозной механизм — часть операций оператор может выполнять с помощью ножных педалей, это облегчает управление штабелером;

· гидроцилиндр и приводная цепь — механизм может быть различным, он используется для облегчения труда складских работников.

Виды

Производители разработали много видов штабелеров, которые можно использовать в различных условиях и для достижения конкретных целей. Так как модели значительно отличаются, сложно сделать краткую классификацию, условно же все оборудование можно разделить на 3 вида (с множеством подвидов):

· ручные штабелеры — имеют самое простое устройство и относятся к категории бюджетных моделей. Они появились на рынке первыми, для облегчения труда оператора были оснащены электрическим двигателем. По устройству они очень напоминают вилочковые погрузчики, но дополнительно к функции поднятия груза могут перемещаться с ним по складу;

· передвижные электрические штабелеры — более производительные, чем первая группа, процесс обработки грузов ускоряется — с помощью такой модели можно переместить до 50 паллет за смену. Часто они оснащаются опорными консолями, которые позволяют не использовать большой противовес, так как центр тяжести переносится в зону вил — между грузом и мачтой;

· самоходные штабелеры — по производительности они приближаются к электрическим погрузчикам, считаются наиболее функциональными и мощными. Они востребованы в складах, где необходимо перемещать паллеты на большие расстояния и при этом требуется обрабатывать более 500 паллет за смену. Так как модели компактные, их можно использовать для работы между стеллажами, что также является важным преимуществом.

Преимущества штабелеров

Специалисты называют 3 главные преимущества штабелеров, которые обуславливают выбор складской техники.

1. По сравнению с вилочковыми погрузчиками штабелеры более экономически выгодны. Прежде всего, их стоимость на рынке доступнее, плюс к этому и при эксплуатации расход электроэнергии меньше, а ремонтная база позволяет поддерживать технику в исправном состоянии.

2. Штабелеры более компактны, эргономичность устройства облегчает управление техникой в ограниченном пространстве. Именно поэтому они удобнее для работы между стеллажами.

3. Система управления штабелером довольно унитарна, оператор может быстро освоить азы манипулирования.