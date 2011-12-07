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Специалист дал советы, как не получить травму глаз за новогодним застольем

Попадание в глаз пробки от «выстрела» шампанского и травма – одна из самых частых причин обращения татарстанцев к врачам-офтальмологам.

Врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина дала советы, как не получить травму глаз за новогодним застольем

Попадание в глаз пробки от «выстрела» шампанского и травма – одна из самых частых причин обращения татарстанцев к врачам-офтальмологам после встречи Нового года, сообщает портал Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Еще один вид наиболее частых «новогодних» травм глаз – банальное попадание твердым снежком, что называется, не в бровь, а в глаз. 

В этом же ряду причин специфических травм в эти дни остаются неудачные взрывы петард, а также бенгальские огни. 

«Нужно приобретать все это в сертифицированном магазине и соблюдать технику безопасности», напоминает в связи с этим врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина. 

КВ
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