Специалист дал советы, как не получить травму глаз за новогодним застольем

Врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина дала советы, как не получить травму глаз за новогодним застольем

Попадание в глаз пробки от «выстрела» шампанского и травма – одна из самых частых причин обращения татарстанцев к врачам-офтальмологам после встречи Нового года, сообщает портал Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Еще один вид наиболее частых «новогодних» травм глаз – банальное попадание твердым снежком, что называется, не в бровь, а в глаз.

В этом же ряду причин специфических травм в эти дни остаются неудачные взрывы петард, а также бенгальские огни.

«Нужно приобретать все это в сертифицированном магазине и соблюдать технику безопасности», напоминает в связи с этим врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина.