Зарипова: При задержках зарплаты работнику следует обращаться в Гострудинспекцию и прокуратуру

В 2020 году татарстанские работодатели выплатили 301 млн рублей долгов по зарплате. Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, как действовать работнику при задержках зарплаты.

«Если предприятие задерживает зарплату на одну–две недели, то работнику следует попытаться договорить с работодателем, сказать о серьезности своих намерений. Работодатели понимают, что несут не только экономические, но и имиджевые потери. Никогда крупный и средний бизнес не будет пытаться играть в эти игры. К сожалению, в основном это малый бизнес», — пояснила Зарипова.

Если же работодатель не дал ответной реакции, то работнику следует обратиться в Гострудинспекцию и прокуратуру, а также направить обращение в приемную минтруда РТ.

С начала года задолженность по зарплатам в Татарстане снизилась на 15% и составила 49 млн рублей.