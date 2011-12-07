МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время крещенских купаний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.В ночь с 18 на 19 января православный мир будет отмечать праздник Крещения Господня или Богоявления. В сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вода способна исцелить любые недуги.Следить за порядком во время крещенских купаний будут сотрудники полиции, врачи, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные. Перед использованием все купели будут осмотрены местными пожарно-спасательными гарнизонами.МЧС Татарстана настоятельно не рекомендует:- Купаться без представителей спасательных и медицинских служб поблизости;- Нырять непосредственно со льда;- Загрязнять купель;- Купаться в состоянии опьянения;- Приводить с собой животных;- Подъезжать к купели на транспорте.Перед купанием очень важно соблюдать следующие правила:- Предварительно следует разогреть и размять тело, сделать пробежку.- К проруби следует идти неспешно и в удобной, легкоснимаемой обуви. Лучше использовать обувь, которая не скользит.- Следите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой, а для подстраховки следует опустить в воду толстый канат.- Ныряйте, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга.- Не следует находиться в проруби больше одной минуты, старайтесь быстро достигнуть нужной глубины и не пугайтесь учащенного дыхания – это нормально.- Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения рекомендуется выпить заранее припасенный горячий чай, лучше всего из фруктов или ягод.МЧС также напоминает, что зимнее плавание противопоказано людям с заболеваниями носоглотки, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, эндокринной системы, а также органов зрения, дыхания, мочеполовой системы и гражданам, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта.