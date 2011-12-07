Школьникам могут запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор опубликовал новые санитарные правила для организации питания детей. Документ размещен на сайте федеральной службы. В новых правилах, в частности, говорится о запрете учащимся приносить в учебное заведение еду из дома. Также планируется запретить приготовление блюд из продуктов, принесенных из дома. Изменятся правила дежурства в школьных столовых – этим смогут заниматься ребята старше 12 лет. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Например, нарезанные сыр, колбасу и масло можно будет хранить на витрине не более часа.