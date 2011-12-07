Стали известны итоги операции «Ель» в Татарстане

Подведены итоги операции «Ель», проводившейся в Татарстане с 20 по 31 декабря прошлого года. За это время сотрудники полиции и специалисты Агентства лесного хозяйства провели около 1000 проверочных и рейдовых мероприятий. По их итогам возбуждено 2 уголовных дела по ст. 260 УК РФ. Так, в Нижнекамске с территории детского сада было похищено 7 елей. А в Азнакаевском районе в лесничестве были незаконно вырублены 103 сосны. Также выявлено 233 административных правонарушения. Всего изъято 568 незаконно вырубленных хвойных дерева, тогда как в 2017 году их было 212 единиц, сообщает пресс-служба МВД по РТ.