В 2019 году 50 тысяч татарстанцев-сельчан получат прибавку к пенсии

«Увеличение пенсии для такой категории граждан — 25% от фиксированной выплаты, то есть 1 тыс. 333 рубля — это получатели страховой пенсии по старости и инвалидности I и II группы. Пенсионеры-инвалиды III группы получат 667 рублей», — сообщил руководитель татарстанского Пенсионного фонда.Данная надбавка требует таких условий, как 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве — на производственных работах растениеводства и животноводства, отсутствие работы и проживание в сельской местности, подчеркнул Вафин.По его словам, в Татарстане граждан, у которых соблюдены все условия, порядка 50 тысяч человек.