В минувшем году больше половины казанцев стали заниматься спортом

В 2020 году число жителей Казани, регулярно занимающихся спортом составило более половины от населения города, рассказал в ходе делового понедельника председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

При этом уже к 2030 году мэрия города рассчитывает увеличить их долю до 70%.

Альберт Салихов отметил, что популяризации здорового образа жизни в Казани способствует возросшее за 10 лет в 1,5 раза число спортивных объектов в столице Татарстана.