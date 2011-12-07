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В минувшем году больше половины казанцев стали заниматься спортом

В планах городской мэрии вовлечь в регулярные занятия спортом порядка 70% жителей Казани к 2030 году.

В 2020 году число жителей Казани, регулярно занимающихся спортом составило более половины от населения города, рассказал в ходе делового понедельника председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

При этом уже к 2030 году мэрия города рассчитывает увеличить их долю до 70%.

Альберт Салихов отметил, что популяризации здорового образа жизни в Казани способствует возросшее за 10 лет в 1,5 раза число спортивных объектов в столице Татарстана.

КВ
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