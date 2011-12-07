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Участники WorldSkills-2019 из регионов РФ получат 50-процентную скидку на поезда в Казань

Аккредитованным лицам и волонтерам будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Волонтерам и участникам WorldSkills Kazan 2019 из других регионов России будет предоставлена 50-процентная скидка на проезд в поездах. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии Миндортранса РТ.«Для организации льготного проезда волонтеров, посетителей и участников из субъектов РФ в Казань и обратно достигнута договоренность с РЖД о предоставлении 50-процентной скидки», — сказал докладчик.Он также добавил, что аккредитованные лица и волонтеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте — для этого им выдадут специальные транспортные карты.Бесплатным проездом волонтеры смогут воспользоваться с 10 по 30 августа, участники и аккредитованные лица — с 15 по 30 августа. «Финансирование на эти цели предусмотрено», — отметил министр.По словам Ленара Сафина, основная нагрузка ляжет на воздушный транспорт. «Данный вопрос мы прорабатываем с Росавиацией и авиакомпаниями», — заключил он.В Казани с 22 по 27 августа пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. В нем примут участие свыше 1,6 тыс. конкурсантов из более чем 60 стран мира.
КВ
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