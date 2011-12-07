BIG LOVE SHOW 2020: как это было

Love Radio ежегодно проводит праздник для многих городов России, и Казань не стала исключением. Какой год BIG LOVE SHOW удивляет казанцев своей программой. Зрители смогли послушать своих любимых исполнителей Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Тимати, ZIVERT, BURITO, ХАННА, Мари Краймбрери, NATAN и другие. Открытием вечера стала Полина Гагарина. Девушка удивила зрителей не только своим голосом, но и сногсшибательным нарядом, ее было видно, даже с самых задних рядов. Для выступления Полина выбрала золотистый комбинезон, она блистала как настоящая звезда и выглядела очень гармонична в своем образе. Но некоторые исполнители удивили танцевальной постановкой. Сергей Лазарев показал, как нужно двигаться и чувствовать себя, будто ему до сих пор восемнадцать. Каждая его песня наполняла зрительский зал зажигательной энергией. Поп исполнителей можно было слушать и слушать. Но некоторые зрители пришли и потанцевать по хип-хоп музыку. И как только ведущие озвучили, что на сцену выходит король русского рэпа, овациями и бурными эмоциями слушатели встретили Тимати. Музыкант показал, как нужно двигаться и разрывать танцпол под его музыку. Феерией его выступления была песня «Я еду на джипе», на сегодняшний день эта песня звучит во всех чартах России и не только. Ну а своей красотой, чувством стиля, и вокальными данными удивила яркая брюнетка Юлия Zivert. ZIVERT - абсолютная музыкальная сенсация. Певица, покорившая Интернет, а затем радио и телевизионный каналы. В основе ее выступления и музыки, она сочетает современные биты с аранжировкой, отсылающие слушателя к концу 80-х - началу 90-х годов - к эпохе, которую певица считает самой стильной и в любви, к которой не устаёт признаваться вновь и вновь.