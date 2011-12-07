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Фронтовики в РТ получат по 100 тыс. рублей

25 тысяч рублей участники ВОВ получат из республиканских выплат к 100-летию ТАССР. Суммарно участники Великой Отечественной войны получат по 100 тысяч рублей.
Все участники Великой Отечественной войны (которые проживают в РТ) получат по 100 тыс. рублей, сообщил Президент РТ во время посещения краеведческого Музея дружбы народов в Балтасинском районе РТ. Напомним, что участники ВОВ получат 75 тысяч рублей из федеральных выплат. Еще 25 тысяч рублей участники ВОВ получат из республиканских выплат к 100-летию ТАССР. Ранее «КВ» писали, что более 25 тысяч фотографий из РТ разместят в музее «Дорога памяти».
КВ
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