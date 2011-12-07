Казанцы приняли участие в мероприятии по профилактике гипертонии

11 февраля, во Всемирный день пациента, в 21 поликлинике Казани прошло мероприятие по профилактике гипертонии.Всем желающим волонтеры-медики КГМУ бесплатно измеряли давление. Затем две участницы волонтерской организации прочитали лекцию о гипертонии. На ней они напомнили правила измерения давления и приема лекарственных препаратов, развенчали популярные мифы о гипертонии и рассказали, как оказать человеку первую помощь при инфаркте и инсульте, а также о том, как распознать эти состояния.«Такая акция проходит раз в год. Мы проводим ее во второй раз. На данный момент это обучение пациентов с гипертонией. Также мы проводим школы пациентов по сахарному диабету, эндокринным заболеваниям и заболеваниям опорно-двигательного аппарата», — рассказала руководитель движения «Волонтеры-медики» по РТ Анна Макарова.А в 7 поликлинике Казани сегодня прошла лекция по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.В рамках акции прошло также бесплатное юридическое консультирование всех желающих.Мероприятие прошло под эгидой Всероссийской добровольческой акции по помощи пациентам медучреждений.