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Семью с двумя детьми вызволили из морозного плена сотрудники ДПС

Семья с двумя маленькими детьми ехала на автомобиле из Набережных Челнов.
Семья с двумя маленькими детьми ехала на автомобиле из Набережных Челнов, когда оказались в затруднительной ситуации — заглох мотор транспортного средства. При этом ситуацию значительно осложняла морозная погода, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.Глава семейства попытался устранить поломку, но тщетно. К счастью для замерзающей семьи, поблизости оказались двое сотрудников ДПС — старший лейтенант полиции Айдар Сабирзянов и лейтенант полиции Тагир Шакиров, которые в это время патрулировали трассу.Сотрудники ГИБДД посадили супругов и их детей в патрульный автомобиль и напоили горячи чаем, после чего помогли добраться до дома.Также «Казанские ведомости» сообщали, что инспекторы ДПС помогли женщине-водителю заменить колесо.
КВ
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