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30 марта в IT-лицее КФУ состоится День открытых дверей

Будущих абитуриентов приглашают посетить учебное заведение, пообщаться с преподавательским составом, а также изучить возможности личностного развития учащихся.
Наставники лицея проведут для посетителей экскурсию по зданию образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено учебным кабинетам, лабораториям и лингафонному кабинету.Все желающие получат возможность задать руководителям лицея интересующие их вопросы и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и особенностями образовательного процесса в учебном заведении, сообщается на сайте министерства информатизации и связи РТ.
КВ
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