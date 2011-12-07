VISA повысит лимит платежа картой без ввода пин-кода

Международная платежная система VISA повысит лимит платежа картой, при котором не требуется вводить пин-код. Об этом пишут РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время лимит составляет одну тысячу рублей, а поднять планку планируется до 3 тысяч. Компания уже направила письма с соответствующими уведомлениями банкам. Нововведение планируют запустить 13 апреля.