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VISA повысит лимит платежа картой без ввода пин-кода

Повышение произойдет в апреле.
Международная платежная система VISA повысит лимит платежа картой, при котором не требуется вводить пин-код. Об этом пишут РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время лимит составляет одну тысячу рублей, а поднять планку планируется до 3 тысяч. Компания уже направила письма с соответствующими уведомлениями банкам. Нововведение планируют запустить 13 апреля.
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