Жительница Заинска стала жертвой мошенников

В Заинске 50-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь возместить потери от игры на биржевых торгах, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Она рассказала полицейским, что 1 февраля ей позвонили неизвестные и заверили, что потраченные деньги можно вернуть. Потерпевшая передала незнакомцам данные своей банковской карты, после чего с нее списали 116338 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».