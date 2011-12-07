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Жительница Заинска стала жертвой мошенников

Женщина хотела возместить потери от игры на биржевых торгах.
В Заинске 50-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь возместить потери от игры на биржевых торгах, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Она рассказала полицейским, что 1 февраля ей позвонили неизвестные и заверили, что потраченные деньги можно вернуть. Потерпевшая передала незнакомцам данные своей банковской карты, после чего с нее списали 116338 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
КВ
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