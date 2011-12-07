Число погибших из-за стрельбы в казанской школе возросло до 9 человек

Еще один человек погиб из-за стрельбы в казанской школе № 175. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«На текущий момент довожу новые сведения, как я уже говорил, мы потеряли семерых детей, это восьмиклассники, кроме этого потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек, 18 детей находятся в больнице, к сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и с переломами и ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого двое взрослых находится 7-й городской больнице и один взрослый находится в РКБ, они тоже получили огнестрельные ранения. Мы ожидаем борт из Москвы, и при необходимости будет оказана поддержка и федеральными медцентрами», — сказал Минниханов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в казанской школе погибло 8 человек.

Полная хроника событий.