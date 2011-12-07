ДУМ РТ отменили праздничный фестиваль «Рамазан фест». В парках и скверах Казани отменили все мероприятия из-за траура, объявленного после стрельбы в гимназии №175. Сообщение опубликовала Дирекция парков и скверов РТ на своей странице в Instagram.

Напомним, что после сегодняшнего ЧП с перестрелкой в казанской гимназии № 175 власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим. На данный момент известно, что в результате взрыва и стрельбы погибло семь детей, одна учительница, есть еще пострадавшие.

В связи с этим большой семейный фестиваль «Рамадан Фест», который должен был состоятся 13 мая в парке им. Горького, в духовенстве мусульман решили отменить.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин уже выразил соболезнования родным и близким погибших.

«На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых», — сказал он.