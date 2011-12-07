Минкультуры РТ сообщило об отмене всех культурно-зрелищных мероприятий 11 и 12 мая. В министерстве принесли глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в казанской школе № 175.

В связи с этим и по причине объявления дня траура завтра в республике министерство решило отменить все культурно-зрелищные мероприятия, которые запланированы на 11 и 12 мая. Дополнительную информацию о переносе мероприятий сообщат на официальных сайтах и аккаунтах учреждений в социальных сетях.

«Мы разделяем горечь произошедших событий», — написали в ведомстве и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим.