Минниханов и Мурашко прибыли в ДРКБ, чтобы навестить пострадавших при стрельбе детей

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Рустам Минниханов и Михаил Мурашко прибыли в ДРКБ проведать детей, пострадавших в результате стрельбы в школе N175.
Также в больницу прибыли сотрудники спецслужб и ведомств, в том числе МЧС России.
Сейчас специалисты наблюдают, как оказывается медицинская помощь пострадавшим.
Напомним, что сегодня была открыта стрельба в казанской школе на улице Файзи. По официальным данным, в результате стрельбы семь погибших. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.