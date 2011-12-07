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Минниханов и Мурашко прибыли в ДРКБ, чтобы навестить пострадавших при стрельбе детей

В ДРКБ остаются 18 детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии.

Рустам Минниханов и Михаил Мурашко прибыли в ДРКБ проведать детей, пострадавших в результате стрельбы в школе N175.

Также в больницу прибыли сотрудники спецслужб и ведомств, в том числе МЧС России.

Сейчас специалисты наблюдают, как оказывается медицинская помощь пострадавшим.

Напомним, что сегодня была открыта стрельба в казанской школе на улице Файзи. По официальным данным, в результате стрельбы семь погибших. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.

Полная хроника событий.

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