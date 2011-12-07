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Из казанской школы на Файзи эвакуируют детей

Родителям учеников надо обращаться в детсады, где разместили детей.

В гимназии N175 на улице Файзим эвакуированы часть школьников. Они размещены в соседних детских садах, об этом сообщает мэрия.

В сообщении отмечается, что на данный момент формируются списки детей, а родителям учеников надо обращаться в детсад N181 и 40.

Напомним, сегодня, 11 мая, в здание школы на улице Файзи зашли неизвестные люди с оружием. Были слышны выстрелы. На видео, появившихся в соцсетях, видно, что дети выпрыгивали из окон. На место стянуты все экстренные службы.

КВ
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