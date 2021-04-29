Психолог — родителям: как рассказать детям о трагедии в казанской школе N175

Для того, чтобы ребенок смог пережить трагедию, случившуюся в казанской школе N 175 родителям необходимо поговорить с ним и рассказать, как бы они поступили на их месте. Такой совет дала психолог «Центра развития ребенка № 387» Московского района Казани Маргарита Гурьянова.

«С ребенком нужно поговорить о том, что произошло, что он видел и чувствовал, то есть надо дать прожить ребенку эти чувства. В эти моменты ребенок испытывает страх, может появиться боязнь идти в школу. И исходя из этого, надо с ребенком больше говорить, рассказать, как бы сами родители поступили на их месте, потому что большинство детей, которые выпрыгивали из окон, не знали, как на всё это реагировать. У них случился приступ паники, и они начали совершать необдуманные поступки», — таким мнением она поделилась с корреспондентом «Казанских ведомостей».

Она добавила, что в качестве успокоительных методов можно с детьми поговорить, или порисовать с ними красками, также сделать письма погибшим детям и отнести цветы к школе.

Как надо вести себя родителям:

1. Обязательно говорить с детьми. Не отмахивайтесь и не думайте, что они ещё маленькие и нечего не понимают, говорит эксперт. С детьми от 7 лет обязательно обсудите произошедшее.

2. Расскажите о своих чувствах. Скажите, что вы испугались и что очень любите своего ребёнка.

3. Спросите: «Что ты чувствуешь? Что ты думаешь об этом?». Слушайте и отвечайте на вопросы. Не добавляйте свои оценки.

4. Расскажите, что дети, которые это сделали, были больны, психологически.

5. Посмотрите вместе новости и обсудите произошедшее.

6. И обязательно обсудите схему того, как и что надо делать в подобной ситуации.

Напомним, что в Казани в школе N 175 из-за стрельбы погибло девять человек, 21 пострадал. Вся хроника страшных событий по ссылке.