Спортивные клубы Казани выразили соболезнования семьям погибших в казанской школе

В связи с трагедией 11 мая в казанской школе №175 спортивные клубы «Рубин», «Ак Барс», УНИКС выразили свои глубокие соболезнования и пожелали сил пережить этот трудный период родным погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим. Сообщения опубликованы на официальных сайтах клубов.

Также к соболезнованиям присоединились ХК «Нефтехимик», женский баскетбольный клуб «Казаночка» и сборная России по футболу.

Напомним, что 11 мая в 9:45 в казанскую школу №175 по улице Файзи ворвались неизвестные люди с оружием. Есть погибшие и пострадавшие.

Хронология событий.