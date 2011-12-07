Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обсудил с главврачами проблемы в области медицины

По словам депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахов, главный результат пятилетней работы — это удовлетворенность населения. «Я считаю, что «Единая Россия», как партия большинства, выполнила и даже перевыполнила данные избирателям обязательства. Все эти годы мы работали под лозунгом «Успех каждого — это успех России.

Были решены наиболее важные вопросы, которые в 2016 году ставили перед нами татарстанцы. Решены обозначенные пять лет назад проблемы здравоохранения, образования, организовано бесплатное горячее питание для всех младших школьников и так далее. Отдельным испытанием стала новая коронавирусная инфекция, когда государство в кратчайшие сроки смогло мобилизоваться и назначить огромное количество различных выплат, которые получили медицинские работники и семьи с детьми. Разработаны меры поддержки бизнеса, решена проблема сохранения рабочих мест и прочее. Если говорить лично о себе, я внес 92 проекта федеральных законов, 23 из них уже приняты и уже являются законами Российской Федерации. Активно работал над законодательством в социальной сфере. Принял на личных приемах 527 человек. Было рассмотрен более 6 тысяч обращений граждан и более 5 тысяч из них сегодня уже решены, остальные находятся в работе. Я очень дорожу доверием татарстанцев, которое мне было оказано. Наказы населения, которые звучат на таких встречах, являются мотивом к дальнейшим действиям»», — сказал Фаррахов.

Он также отметил, что сегодня соцсети, хоть и не законодательно, но имеют равную силу с официальным обращением. «Если ко мне кто-то обращается с вопросом через соцсети, я обязательно отвечаю. Таким образом поступает огромное количество запросов — цифровизация здесь не прошла мимо. И для меня одним из ключевых аспектов работы с населением является работа в соцсетях. Я веду свой аккаунт в Инстаграме, Фейсбуке и ВКонтакте: лично сам читаю, лично отвечаю, а не нанятые люди», — рассказал депутат Госдумы.

На встрече он также обсудил с представителями Ассоциации медицинских работников Татарстана наиболее значимые для них темы. Медики пожаловались на разницу в зарплатах одного и того же специалиста, но в разных медицинских организациях. Также подняли проблему оплаты труда главных врачей и их заместителей. Здесь депутат Госдумы поддержал выступавших, поскольку и он считает, что важный и ответственный, в наше непростое время труд, должен достойно оплачиваться.

Один из выступавших из зала отметил, что имеется острая проблема обеспечения медиков жильем. Он предложил рассмотреть такой вариант решения проблемы: выделять врачам жилье с беспроцентной рассрочкой на 10 лет и тогда, человек, через 10 лет будет иметь за свой многолетний труд справедливое вознаграждение в виде собственного жилья. Сейчас в республике имеется практика предоставления служебного жилья врачам, но обстоятельства ведь складываются по-разному, и специалист, уволившись, оказывается фактически на улице.

На что Айрат Фаррахов высказал слова поддержки: «Все говорят спасибо врачам, спасибо врачам, пришло время подкрепить эти слова делами. Кто бы мог подумать, что безо всякой войны, в одночасье, может рухнуть вся экономика страны? И нам теперь с этим жить, снова ставить страну на ноги. Что касается прозвучавших проблем, уверен, что руководство республики не оставить все эти проблемы без внимания».

Еще одна проблема касалась мер воздействия на самих пациентов. Один из главврачей пожаловался, что никак не удается уговорить население старше 45 лет пройти в профилактических целях ФГДС (исследование с помощью оптики пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки).

«Как повлиять на пациентов?» — спрашивает главврач. Заставить нельзя, а добровольно не получается, поскольку слишком уж слабо развита в стране культура заботы о собственном здоровье.

Айрат Фаррахов отметил, что проблема эта носит глобальный характер, и речь идет не только о плановой профилактической диспансеризации. «Если взять к примеру, вакцинацию от коронавируса, то тут наша страна показывает просто шокирующие результаты. Да, все говорят, что вирус опасен, уносит жизни знакомых и близких, и при этом только в нашей стране вакцинацию прошло лишь 15% населения, в то время как у зарубежных соседей этот показатель переваливает за 80%. Россияне надеются непонятно на что!», — возмутился Айрат Фаррахов.

Виктория ОСИНИНА