В Татарстане зарегистрировали 2 завозных случая клещевого энцефалита из Башкирии

Чаще всего татарстанцы «ловят» клещей на садово-дачных участках и в лесу, в медорганизации республики уже обратилось 3,4 тыс. человека. Об этом на пресс-конференции сообщила Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

«В Татарстане на 10 июня медорганизации по поводу присасывания клещей обратилось 3,4 тыс. человека. Этот показатель ниже аналогичного периода 2020 года, но в прошлом году никто не выходил из дома. Вместе с тем, 92% случаев присасывания клещей произошло именно на эндемичных территориях. У нас из 45 муниципальных образований 30 являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, а по клещевому боррелезу у нас вся территория является эндемичной», — сказала спикер.

Она добавила, что большинство людей «поймали» клещей на садово-дачных участках (37%) и в лесах (29%). Жители у которых произошел контакт с клещом должен обратиться в медицинское учреждение.

«У нас есть 2 случая клещевого энцефалита оба они завозные, у лиц, прибывших из Башкирии после похода», — сказала Марина Патяшина.