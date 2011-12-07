В Казани на Кремлевской набережной можно совершить путешествие по всей Волге

Они снимали Волгу на протяжении 3 лет в разное время года, при разных погодных условиях. Пролетели над рекой от Тверской до Астраханской области.

Здесь можно увидеть часовню Воздвижения Креста Господня над истоком Волги в Тверской области и весть путь Волги, начиная от маленького ручейка шириной в метр до нескольких километров при впадении в Каспийское море.

Татарстанцы с радостью узнают на фото остров-град Свияжск, остров Шляпа и другие красивейшие места, расположенные в нашей республике.

Выставка проходит в рамках проекта «Великий Волжский путь», объединяющий 14 регионов России, по территории которых протекает Волга. Под эгидой «Волжского пути» уже разработано более 20 межрегиональных туристических маршрутов.

Выставка на Кремлевской набережной будет открыта до 6 сентября. Вход - свободный.