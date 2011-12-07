Почти 2 000 татарстанцев зарегистрировалось в масштабном Фотомарафоне «МойТатарстан»

В масштабном Фотомарафоне «МойТатарстан» зарегистрировалось уже почти 2 000 татарстанцев. Делая интересные фотографии республики, участники смогут побороться за ценные призы.

Изначально фото и видео-контентом с удивительных мест Татарстана делились блогеры в своих социальных сетях в рамках блог-тура #ПрекрасныйТатарстан. Они разъезжали по Рыбно-Слободскому, Зеленодольскому, Лаишевскому и Арскому районам.

Позже это переросло в масштабный Фотомарафон «МойТатарстан», где его участники выложили уже более 3500 фотографий. Присоединиться к конкурсу и побороться за квадрокоптер, беззеркальные фотокамеры, умные колонки, экшн-камеру и другие призы может абсолютно каждый. Для этого необходимо снять интересный видеоролик или снимок с мест республики и выложить их на страницах в своих социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграме до 8 сентября, добавив хэштеги #ПрекрасныйТатарстан и #МойТатарстан.

Экспертами фотомарафона выступят известные казанские фотографы и блогеры: Олег Самойлов, Артем Горланов и Настя Губинская. Именно они решат кому достанутся главные призы.

Кстати, умные колонки разыгрываются каждую неделю. Основные призы победители конкурса получат на торжественной церемонии 13 сентября.